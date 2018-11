Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) will für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende in Höhe von 20 Eurocent je Aktie an ihre Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim aktuellen Kursniveau von 10,80 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,85 Prozent. Der Vorstand plant für das aktuelle Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividendenausschüttung von 0,40 Euro je Aktie, wie weiter ...

