Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zooplus nach Zahlen von 172 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Stabilisierung der Bruttomarge sei für den Markt eine Erleichterung gewesen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei das Zahlenwerk des Händlers für Heimtierbedarf zum dritten Quartal gemischt ausgefallen. Das Gesamtjahreswachstum des Umsatzes werde nun wohl am unteren Ende der Prognosespanne von 21 bis 23 Prozent herauskommen./stk/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005111702