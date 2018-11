Es kam wie es kommen musste. Nach der Rekordjagd und dem Durchmarsch bis in den Dax hat die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard ordentlich Luft abgelassen. Knapp ein Viertel des Wertes ist seit den Höchstständen Anfang September wieder vernichtet. Damit hat sich die Aktie beinahe idealtypisch an das unrühmliche Kursmuster für reine Indexspekulationen gehalten. Ein hoher Kurs am letzten Handelstag ...

