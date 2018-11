Starinvestor Warren Buffett mag US-Banken. Das ist bekannt. Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC in der vergangenen Nacht geht hervor, dass der 88-jährige Börsenguru im dritten Quartal mehr als 36 Millionen Aktien von der größten US-Bank JP Morgan Chase hinzugekauft hat. Per Ende September hält seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway nun Anteile an JP Morgan im Wert von rund vier Milliarden US-Dollar (3,55 Milliarden Euro). Buffett stockte auch bei anderen US-Großbanken auf.

