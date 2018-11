Die Tradingaktivität war im Oktober so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Nach Daten der Direktbank comdirect waren vor allem Wirecard und Amazon gefragt - sowohl bei Käufern und Verkäufern. Platz drei der Top-Käufe belegt Aurora Cannabis.Politische Ungewissheiten etwa durch die Midterm-Wahlen in den USA und deren Handelskrieg mit China, Korrekturen im deutschen Leitindex Dax - der Börsenmonat Oktober war volatil und schwierig. Kunden der Direktbank comdirect reagierten auf diese Herausforderungen mit einer deutlichen Verkaufsstimmung. Ablesbar ist dies im comdirect Brokerage Index, welcher monatlich erhoben wird. Die Daten zur Berechnung des Index sind repräsentativ für das Verhalten der Privatanleger in Deutschland. Steht der Index über 100 Punkten, wurden im betrachteten Monat im Vergleich zum Referenzzeitraum Wertpapiere eher gekauft. Ein Stand unter 100 Punkten zeigt im Vergleich zum Referenzzeitraum an, dass Wertpapiere eher verkauft wurden.

