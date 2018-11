TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag mehrheitlich mit Zugewinnen gezeigt. Insbesondere die chinesischen Börsen konnten im Handelsverlauf deutlich zulegen. Getrieben wurden sie davon, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf der Ebene leitender Regierungsbeamter wieder aufgenommen worden sind. In dem Zusammenhang ist von einem gefundenen Konsens die Rede, den es nun umzusetzen gelte. Trump und Xi wollen sich beim G20-Gipfel Ende November persönlich treffen.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet die globalen Aktienmärkte seit Monaten. Allein die Tatsache, dass beide Seiten Gespräche führten, werde am Markt überaus positiv aufgenommen, hieß es.

In Schanghai schloss der Index mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent. Tagessieger war der Hang-Seng-Index in Hongkong, der 1,8 Prozent zulegte. Für gute Stimmung sorgten dort auch die Geschäftszahlen des Index-Schwergewichts Tencent. Der Technologieriese hat oberhalb der Markterwartungen abgeschnitten mit einem Gewinnanstieg um 30 Prozent. Die Aktie folgte mit einem Aufschlag von 5,7 Prozent.

In Tokio, wo der Handel bereits früher endete als in China, ging es für den Leitindex leicht abwärts, belastet vom steigenden Yen. Der US-Dollar kostete zuletzt 113,47 Yen nach Wechselkursen um 113,80 zur gleichen Vortageszeit. Der Nikkei-225 verlor 0,2 Prozent auf 21.804 Punkte.

Technologie- und Finanzwerte führten die Liste der Verlierer an und folgten damit den Vorgaben aus den USA. Panasonic sanken um gut 1 Prozent auf ein frisches Zweijahrestief. Mitsubishi UFJ Financial und Resona gaben bis zu 3 Prozent ab. In Sydney hielt sich der S&P/ASX-200 knapp im Plus.

Die Ölpreise stabilisierten sich etwas. Die europäische Referenzsorte Brent notierte nahezu unverändert bei 66,25 Dollar je Barrel. Daten des US-Branchenverbandes API hatte die Preise im späten US-Geschäft weite unter Druck gesetzt. Sie zeigten, dass die Ölvorräte in den USA in der vergangenen Woche um 8,8 Millionen Barrel gestiegen sind, was etwa dem Vierfachen des Prognosewerts für die offiziellen Lagerdaten entspricht, die am Donnerstag mitgeteilt werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.736,00 +0,06% -5,43% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.803,62 -0,20% -4,22% 07:00 Kospi (Seoul) 2.088,06 +0,97% -15,38% 07:00 Schanghai-Comp. 2.668,17 +1,36% -19,34% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.075,60 +1,75% -14,34% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.826,46 +0,35% -7,67% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.055,83 +0,42% -10,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.696,79 +0,50% -6,03% 10:00 BSE (Mumbai) 35.292,52 +0,43% +4,38% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,1345 +0,3% 1,1314 1,1285 -5,6% EUR/JPY 128,73 +0,2% 128,54 128,47 -4,8% EUR/GBP 0,8744 +0,4% 0,8709 0,8700 -1,7% GBP/USD 1,2975 -0,1% 1,2987 1,2970 -4,0% USD/JPY 113,47 -0,1% 113,61 113,86 +0,8% USD/KRW 1127,30 -0,5% 1132,43 1136,33 +5,6% USD/CNY 6,9362 -0,2% 6,9505 6,9520 +6,6% USD/CNH 6,9277 -0,2% 6,9428 6,9492 +6,4% USD/HKD 7,8302 -0,0% 7,8310 7,8329 +0,2% AUD/USD 0,7294 +0,8% 0,7233 0,7200 -6,7% NZD/USD 0,6818 +0,3% 0,6794 0,6783 -4,0% Bitcoin BTC/USD 5.674,02 -0,2% 5.687,71 6.366,75 -58,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,37 56,25 +0,2% 0,12 -2,9% Brent/ICE 66,26 66,12 +0,2% 0,14 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,52 1.210,90 +0,3% +3,62 -6,8% Silber (Spot) 14,23 14,14 +0,6% +0,09 -16,0% Platin (Spot) 838,85 835,50 +0,4% +3,35 -9,8% Kupfer-Future 2,75 2,71 +1,5% +0,04 -17,9% ===

