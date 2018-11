Der Online-Riese Amazon kündigte an, auf dem Berliner Kurfürstendamm sein erstes stationäres Geschäft zu eröffnen. In den USA testet Amazon bereits sehr erfolgreich diese Nebenschiene zum Online-Handel. In Berlin soll es einen temporären Pop-up Store geben, der circa 500 Produkte zeigt, die Online erhältlich sind. Das Geschäfte wird lediglich vom 22. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...