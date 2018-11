Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Indien ist im Oktober von 3,7% auf 3,3% gesunken, so die Analysten der DekaBank.Getrieben worden sei die Entwicklung vor allem von den Nahrungsmittelpreisen, die gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1% zurückgegangen seien. Die Kernrate (ohne Nahrungsmittel- und Treibstoffpreise) sei dagegen von 5,8% auf 6,2% gestiegen. Die hohe Kerninflationsrate signalisiere, dass sich die Gesamtinflationsrate schnell über das mittelfristige Inflationsziel von 4% hinaus bewegen könne, wenn der Abwärtsdruck auf die Nahrungsmittelpreise nachlasse. Das Auseinanderlaufen von Kern- und Gesamtinflationsrate stehe stellvertretend für die schwierige Situation, in der sich die indische Notenbank gegenwärtig befinde. Denn an den Kapitalmarktmärkten habe man mit Enttäuschung auf die Entscheidung vom 4. Oktober reagiert, den Leitzins bei 6,5% unverändert zu lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...