Die Commerzbank hat das Kursziel für TLG Immobilien von 28,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie des neuen Managements des Immobilienunternehmens sei aussichtsreich, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Konzentration auf die Kernbereiche könnte zu einer besseren Fokussierung führen. Das Potenzial des Immobilienportfolios in Berlin sei hoch und biete sehr gute Renditen./mf/mis Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-11-15/10:11

ISIN: DE000A12B8Z4