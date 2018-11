Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Der Riese wankt - Chartanalyse Direkt im Anschluss an die Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 233,47 USD setzte bei den Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) eine Korrektur ein, die den Wert unter eine steile, kurzfristige Aufwärtstrendlinie und an die Unterstützung bei 219,62 USD drückte, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader". ...

