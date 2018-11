Zürich - Das Schweizer Femtech-Startup Ava, Herstellerin des ersten Fruchtbarkeits-Trackers für das Handgelenk, expandiert und eröffnet eine erste Niederlassung in Asien. Vom Standort Hongkong aus soll der lokale Bedarf gedeckt und der asiatische Kontinent erobert werden. Zugleich hat das Unternehmen eine verbesserte Version des Ava Armbandes lanciert. Die aktualisierte Hardware, Ava 2.0, mitsamt neuen App-Funktionen ist ab sofort in sämtlichen Märkten erhältlich.

Mit der Eröffnung der Niederlassung in Hongkong baut Ava seine internationale Präsenz weiter aus. Das mehrfach ausgezeichnete Schweizer Startup, das auf Innovationen im Bereich weiblicher Reproduktionsgesundheit spezialisiert ist, vertreibt seinen Fruchtbarkeits-Tracker neu in 33 Ländern auf den Kontinenten Nordamerika, Asien und Europa. "Wir wurden im letzten Jahr regelrecht mit Anfragen aus dem asiatischen Raum überrannt und haben so festgestellt, dass sich auch in Asien viele Frauen eine unkomplizierte Art wünschen, ihren Zyklus zu verfolgen, die Chancen auf Empfängnis zu verbessern oder schlicht wertvolle Erkenntnisse zu ihrer Gesundheit zu gewinnen", freut sich Ava-Mitgründer Philipp Tholen, der seinen ...

