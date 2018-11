Die startup300 AG, Betreiber eines Ecosystems für Startups und innovative Unternehmen, hat Kurs in Richtung Wiener Börse gesetzt und will in das neue Marktsegment "Direct Market Plus". Dieses neue Segment des Dritten Marktes der Wiener Börse steht ab dem 1. Januar 2019 nach vielen Jahren auch wieder österreichischen Unternehmen offen. "Unser klares Ziel ist es, so rasch wie möglich in diesem Segment zu listen. Wir bereiten uns seit Monaten auf den Schritt Richtung Kapitalmarkt vor. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen", sagt Michael Eisler, Vorstand der startup300 AG, und ergänzt: "Der Direct Market Plus ist wie gemacht für uns. Wir sind organisatorisch perfekt dafür organisiert. Für uns ermöglicht er einen ...

