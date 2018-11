Von Herbert Rude

Frankfurt (Dow Jones)--Neue Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China treiben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag im frühen Geschäft etwas an. Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,4 Prozent auf 11.460 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht ebenfalls um 0,4 Prozent an.

China und die USA wollen ihre Handelsgespräche wieder aufnehmen. Das treibt vor allem die Rohstoffaktien an. Ihr Branchenindex gewinnt 1,4 Prozent. Leicht nach unten geht es dagegen mit dem Autoindex. Das Minus hier von 1,1 Prozent erklären Marktteilnehmer mit schwachen Acea-Absatzzahlen und Abstufungen von Branchentiteln.

Marktteilnehmer misstrauen der festeren Eröffnung. "Ein Ende der schwankungsanfälligen Seitwärtsspanne ist nicht in Sicht", sagt ein Händler. Im DAX lagen am Mittwoch zwischen Tageshoch und Tagestief 250 Punkte, ohne dass während der Achterbahnfahrt ein Ausbruch aus der Spanne zwischen gut 11.300 und gut 11.600 Punkten gelang.

Wenig Anlass zur Freude bietet die Übergangsregelung für den Brexit. Zum einen sichert die Übergangsphase nur den Status Quo, die schwierigeren Verhandlungen um ein Handelsabkommen stehen erst in den nächsten zwei Jahren an. Daneben ist offen, ob das Abkommen überhaupt durch das britische Parlament kommt, nachdem am Mittwoch das Kabinett grünes Licht gegeben hat. Das Pfund schwächelt bereits wieder, auch nachdem der britische Nordirland-Minister wegen des Brexit-Vertragsentwurfs zurückgetreten ist.

Linde, Henkel und K+S nach Zahlen fest

In der zweiten Reihe steigen K+S nach dem Quartalsbericht um 4 Prozent. Die Kommentare zu den vorgelegten Geschäftszahlen und einer Gewinnwarnung fallen unterschiedlich aus. Positive Stimmen sagen, sie sei "nicht ganz so schlimm, wie befürchtet" gekommen. Denn wie bereits berichtet belastete die Trockenheit im Sommer und der damit verbundene niedrigere Wasserstand der Werra.

Im DAX gewinnen Henkel 2 Prozent. Das organische Wachstum ist etwas unter, der bereinigte Gewinn aber etwas über den Prognosen ausgefallen.

Linde ziehen um 1,5 Prozent an. Der für die ersten neun Monate ausgewiesene operative Gewinn liege leicht über den Schätzungen und der Ausblick sei vergleichsweise optimistisch, heißt es. Linde rechnet nun mit einem Gewinn am oberen Ende der bisherigen Prognosen.

RWE mit Goldman-Empfehlung im DAX Spitze

Größter DAX-Gewinner sind RWE, die mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 19,21 Euro an den Aufschwung vom Mittwoch anknüpfen. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 23,10 Euro erhöht und spricht von einem "klaren Kauf".

Wirecard ziehen nach dem 5-prozentigen Minus vom Vortag um 2,2 Prozent an auf 152,40 Euro. Die DZ Bank hat eine Kaufempfehlung ausgesprochen mit einem Ziel von 177,20 Euro.

Dagegen drücken die Oktober-Zulassungen in Europa die Stimmung für die Autobranche. Sie sind um 7,4 Prozent gefallen. Positiv überrascht hat der weiter starke Markt in Spanien, negativ die ausgeprägte und anhaltende Schwäche von VW. VW geben um 1,1 Prozent nach.

Stärker abwärts geht es mit Daimler. Sie fallen um 1,9 Prozent und Continental um 1,3 Prozent. Die Analysten der Citigroup empfehlen Daimler zum Verkauf. Die Kaufempfehlung für Continental haben sie zurückgezogen und stufen die Aktie nur noch mit Neutral ein.

In der zweiten Reihe geben Bechtle um weitere 5 Prozent nach. Nach den Zahlen am Mittwoch drücken nun negative Analystenkommentare den Kurs weiter nach unten.

Für den Technologiesektor geht es nach erneut schwachen Vorgaben aus den USA nur knapp nach unten um 0,1 Prozent. Eine Gewinnwarnung des Apple-Zulieferers AMS belastet den Kurs nicht mehr, er tendiert unverändert. Die Hoffnung für die Aktie sei, dass das wohl schon viele gewusst haben, hatten Händler bereits am frühen Morgen gesagt. Ohne Apple zu nennen, sprach AMS von Nachfrageänderungen eines wichtigen Kunden. Zuletzt hatten bereits US-Zulieferer von Apple mit Gewinnwarnungen aufgewartet.

Novartis nur leicht im Plus - Sandoz-Verkauf dementiert

Novartis legen nur um 0,5 Prozent mit der Branche zu. "Das schnelle Dementi des Unternehmens hat größere Spekulationen verhindert", sagt ein Händler. Am Morgen hatte der Markt noch auf kräftige Gewinne gesetzt, nachdem in der Presse über Pläne zur Abspaltung von Sandoz berichtet wurde. Pläne mit Sandoz hat Novartis nun aber dementiert.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.215,14 0,31 9,78 -8,24 Stoxx-50 2.949,28 0,20 5,81 -7,19 DAX 11.450,59 0,33 38,06 -11,36 MDAX 24.017,10 -0,07 -17,25 -8,33 TecDAX 2.593,74 0,09 2,41 2,56 SDAX 10.710,22 -0,43 -45,76 -9,90 FTSE 7.062,82 0,41 29,03 -8,51 CAC 5.079,68 0,21 10,83 -4,38 Bund-Future 160,41 0,16 2,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do 8:49 Mi 17:58 % YTD EUR/USD 1,1339 +0,22% 1,1333 1,1314 -5,6% EUR/JPY 128,67 +0,10% 128,69 128,65 -4,9% EUR/CHF 1,1390 +0,00% 1,1396 1,1386 -2,7% EUR/GBP 0,8749 +0,46% 0,8727 0,8692 -1,6% USD/JPY 113,47 -0,12% 113,57 113,72 +0,7% GBP/USD 1,2959 -0,22% 1,3006 1,3014 -4,1% Bitcoin BTC/USD 5.666,78 -0,4% 5.666,24 5.861,87 -58,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,61 -0,01 Deutschland 10 J. 0,38 0,40 -0,05 USA 2 Jahre 2,86 2,87 0,97 USA 10 Jahre 3,11 3,12 0,70 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,30 56,25 +0,1% 0,05 -3,1% Brent/ICE 66,45 66,12 +0,5% 0,33 +5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,62 1.210,90 +0,3% +3,72 -6,8% Silber (Spot) 14,23 14,14 +0,6% +0,09 -16,0% Platin (Spot) 838,25 835,50 +0,3% +2,75 -9,8% Kupfer-Future 2,75 2,71 +1,5% +0,04 -17,9%

November 15, 2018

