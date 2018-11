Die Singulus Technologies AG öffnet ihre Bücher und berichtet über den Geschäftsverlauf in den vergangenen neun Monaten: Danach fuhr der Spezialmaschinenbauer aus dem unterfränkischen Kahl am Main ein sattes Plus bei Umsatz und Ergebnis ein und bestätigt folglich seine Jahresprognose. Nach drei Quartalen im laufenden Jahr hat Singulus 91 Mio. EUR umgesetzt - ein Umsatzplus von über 43% gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...