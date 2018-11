Einen Tag nach der Zustimmung des britischen Kabinetts zum EU-Ausstiegsvertrag wächst der Druck auf Premierministerin Theresa May. Brexit-Minister Dominic Raab trat am Donnerstag zurück. Er könne das Abkommen nicht mit den Versprechungen in Einklang bringen, die dem Land bei dem Referendum im Juni 2016 gemacht worden seien. Abgeordnete der...

Den vollständigen Artikel lesen ...