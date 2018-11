S&P 500 gibt gesamte November-Gewinne ab US-Kerninflation geht von 2,2% auf 2,1% zurück Britisches Kabinett stimmt Brexit-Entwurf zu EUR-Bullen nutzen am Donnerstag ihre Chance DE30 verteidigt wichtige Unterstützungszone

Am Mittwoch setzte die Wall Street ihre Abwärtsbewegung für den fünften Handelstag in Folge fort. Der S&P 500 verliert 0,76%, der Dow Jones 0,81% und der Nasdaq 0,90%. Die gesamten Gewinne vom November wurden damit wieder abgegeben und bislang gab es keine positive Nachricht, die dieser Kursentwicklung hätte entgegenwirken können. Die Stimmung am US-Aktienmarkt verschlechtert sich also weiter und im D1-Chart notiert der marktbreite S&P 500 nun zwischen dem Oktober-Tief und dem 200er EMA bei 2.710 Punkten. Gelingt den Käufern eine Umkehr oder steht ein Test des erwähnten Tiefs (2.603 Punkte) bevor? Während der Asien-Sitzung kämpfte der Markt bereits um die 2.700er-Marke, allerdings konnte dieser psychologisch wichtige Bereich vorerst verteidigt werden. Hinsichtlich der Daten dürften die VPI-Inflation aus den USA am gestrigen frühen Nachmittag im Fokus der Anleger gestanden haben, da der Bericht den geldpolitischen Kurs der ...

