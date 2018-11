Nach Darstellung des Analysten Alexander Zienkowicz von SRH AlsterResearch hat die SNP Schneider-Neureither & Partner SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) das EBIT deutlich ins Plus gedreht, dabei jedoch von der Teilauflösung von Kaufpreisverbindlichkeiten profitiert. Aufgrund des aktuellen Kursniveaus erhöht der Analyst bei unverändertem Kursziel sein Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen den Umsatz im Neunmonatszeitraum auf 98,8 Mio. Euro gesteigert, wobei die Erlösdynamik im dritten Quartal aufgrund auslaufender Konsolidierungseffekte nur schwach ausgeprägt gewesen sei. Bereinigt um Portfolioveränderungen habe SNP auf 9-Monatsbasis organisch einen Rückgang um rund 1 Prozent verzeichnet. Isoliert betrachtet errechne sich bedingt durch die Entwicklung im Software-Bereich für Q3 ein Rückgang um 6 bis 7 Prozent, so der Analyst. Auf Konzernebene habe das Unternehmen von einem positiven Einmaleffekt über 2,0 Mio. Euro aus der Teilauflösung von Kaufpreisverbindlichkeiten profitiert. Demnach sei das EBITDA auf 4,04 Mio. Euro und das EBIT auf 2,88 Mio. Euro gestiegen. Die EBITDA-Marge habe sich auf 12,0 Prozent, die EBIT-Marge auf 8,6 Prozent erhöht.

Laut SRH habe das Unternehmen die für das laufende Geschäftsjahr formulierte Umsatz-Guidance von 135 bis 140 Mio. Euro bestätigt, gleichzeitig aber die Ergebnisprognose leicht angehoben. Die EBIT-Marge werde nunmehr im Bereich von 0 Prozent avisiert (zuvor: leicht einstelliger negativer Prozentbereich). Maßnahmen zur Kostenoptimierung und zur effizienteren Steuerung des Umlaufvermögens seien eingeleitet und die im August angekündigte Erhöhung des Grundkapitals um rd. 20 Prozent im Rahmen einer Kapitalerhöhung werde im vierten Quartal angestrebt. Der Analyst belässt das Kursziel, welches eine Rückkehr auf den organischen Wachstumspfad sowie eine sukzessive Margenerholung voraussetzt, bei 26,00 Euro (ohne Berücksichtigung der geplanten Kapitalerhöhung). Das Rating setzt er wegen der aktuell ermäßigten Kurse auf "Kaufen" (zuvor: "Halten") hoch.

