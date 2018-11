5-Morningstar-Sterne für Fonds der Wallrich Wolf Asset Management AG DGAP-News: Wallrich Wolf Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds 5-Morningstar-Sterne für Fonds der Wallrich Wolf Asset Management AG 15.11.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. WWAM Marathon Balance und WWAM Marathon Renten werden bei erstmaliger Bewertung mit Top-Rating von Morningstar ausgezeichnet - Die Fonds gehören damit jeweils zu den besten 10% ihrer Morningstar Kategorie Frankfurt am Main, 15. November 2018 Auszeichnung durch das Fondsanalysehaus Morningstar Drei Jahre nach Auflagedatum wurden der WWAM Marathon Balance und der WWAM Marathon Renten vom amerikanischen Fondsanalysehaus Morningstar erstmals benotet und dabei jeweils mit dem bestmöglichen Rating von fünf Sternen ausgezeichnet. Beide Investmentfonds gehören damit hinsichtlich ihrer risikoangepassten Renditen zu den besten 10% ihrer Morningstar-Kategorie. "Wir freuen uns über das Top-Rating unserer beiden im September 2015 lancierten Publikumsfonds und betrachten die fünf Sterne als Auszeichnung für unsere Arbeit in den vergangenen drei Jahren sagt Stefan Wallrich, Vorstand der Wallrich Wolf Asset Management AG. "Gleichzeitig ist uns die hervorragende Bewertung natürlich ein Ansporn, auch weiterhin daran zu arbeiten, das hohe Niveau zu halten." WWAM Marathon Balance Beim Marathon Balance (WKN A14N89) handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Fonds, der unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in praktisch alle Assetklassen investieren darf. Dazu zählen neben Aktien, Anleihen, Gold und Immobilienfonds auch neue Anlageformen, die bei entsprechenden Chancen in sehr überschaubarem Rahmen beigemischt werden können. Einen signifikanten Anteil am Fondsvermögen nimmt die Prämienstrategie ein. Durch den Verkauf von Put-Optionen ist es dabei möglich, bei steigenden, stagnierenden und sogar leicht fallenden Aktienkursen attraktive Renditen zu erzielen. WWAM Marathon Renten Der WWAM Marathon Renten (WKN A14N87) richtet sich an private Zinssparer, Vermögensverwalter, Dachfondsmanager und sonstige institutionelle Investoren, die auch im aktuellen Niedrigzinsumfeld auskömmliche Erträge anstreben. Der Schwerpunkt des breit gestreuten Rentenportfolios mit seinen aktuell rund 60 Titeln liegt bei europäischen Senior-Firmenanleihen mit Non-Investmentgrade-Rating. Er kann z.B. aber auch in Nachranganleihen von Industrie- und Finanzunternehmen investieren. Darüber hinaus sind die Beimischung von Investmentgrade-Bonds sowie das Halten einer Cashquote wichtige Bausteine des Fonds. Die Wallrich Wolf Asset Management AG Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde Anfang 2000 von Stefan Wallrich und Ottmar Wolf in Frankfurt am Main gegründet. Aktuell werden rund 350 Mio. Euro für private und institutionelle Investoren verwaltet. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex) sowie auf Hochzins-Firmenanleihen. Neben fünf Publikumsfonds werden zehn Spezialfondsmandate verwaltet. Kontakt Wallrich Wolf Asset Management AG Stefan Wallrich Telefon 069 / 713 799 72 stefan.wallrich@wallrichwolf.com www.wallrichwolf.com 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 746391 15.11.2018 AXC0152 2018-11-15/11:00