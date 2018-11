Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe das dritte Quartal in etwa den Markterwartungen entsprochen, seine eigenen aber übertroffen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum im Klebstoffgeschäft sei der Konkurrenz überlegen, in den Konsumgüterbereichen jedoch sei das Gegenteil der Fall./tih/ajx Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

