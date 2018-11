Capua, Italien (ots/PRNewswire) -



Capua BioServices, Europas größter unabhängiger Anbieter von qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der mikrobiellen Auftragsentwicklung und von Fertigungsdienstleistungen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie, hat mitgeteilt, dass die Renovierungsarbeiten an einer seiner Rückgewinnungs- und Reinigungsanlagen in seinem Werk in Capua, Italien, abgeschlossen sind.



Um seinem wachsenden Kundenstamm kontinuierlich einen Mehrwert zu bieten, hat Capua BioServices seine gesamte Anlage so konzipiert, dass sie bemerkenswert flexibel ist - vom Labor über die Entwicklung bis hin zur kommerziellen Produktionsskala. Diese spezifische Investition in die Renovierung der bestehenden Anlage konzentrierte sich auf die weitere Steigerung der Fähigkeiten des Unternehmens zur Mehrzweckfertigung für die pharmazeutische Industrie. Die Stärke der neuen Aufstellung liegt darin, dass sie genutzt werden kann, um - über ein integriertes, hochmodernes, modulares Tangentialströmungsfiltrationssystem - Tausende bis zu Zehntausende von Litern auf eine zeit- und raumsparende Weise zu verarbeiten, wobei sie immer noch mehr Raum für Erweiterungen lässt.



"Wir freuen uns sehr, dass unser Aktionär, die Livia Group, unsere Investitionen in diesem Bereich unterstützt. Wir engagieren uns sehr dafür, die Entwickler von fortschrittlichen Therapien während der gesamten Dynamik der klinischen Entwicklung immer mehr zu unterstützen, während sie sich auf einen nahtlosen Übergang zur kommerziellen Produktion zubewegen", sagte Sabine Decker, Chief Operating Officer von Capua BioServices. "Wir sind überzeugt, dass wir nach der Sanierung und Erweiterung dieser Anlage, die eine große Vielfalt an einzelnen Projektarbeiten unterbringen wird, unseren Kunden ein noch breiteres Angebot unterbreiten und ihnen helfen können, die klinischen Kandidaten den Patienten schnell verfügbar zu machen."



Capua BioServices



Capua BioServices ist ein globaler Anbieter von hochwertigen Dienstleistungen im Bereich der mikrobiellen Prozessentwicklung und -herstellung nach individuellen Wünschen. Capua bietet spezielle Lösungen für die Prozessentwicklung und Herstellung von Proteinen, Enzymen, Antikörpern/Fragmenten und Spezialverbindungen für Anwendungen in den Pharma- und Lebensmittelmärkten.



Als Europas größte unabhängige Einrichtung zur ?-Lactam-freien mikrobiellen Vertragsfertigung verfügt das Unternehmen über weitreichende Erfahrung mit der Arbeit mit einer Vielzahl von bakteriellen, Hefe- und Pilzsystemen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Nähe von Neapel im Süden Italiens und verfügt über eine Gesamtfermentationskapazität von etwa 1400 m3, die in zwei separate Fermentierungsbereiche unterteilt sind.



Capua hat spezielle Bereiche für die pharmazeutische Fertigung und für die Lebensmittelproduktion und entspricht den Standards von cGMP (von der FDA und der EMA anerkannt), GFSI (FSSC 22.000) und ISO (14001).



