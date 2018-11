Hamburg (ots) - Passend zur Weihnachtszeit präsentiert CinemaxX ab dem 1. Dezember* "Geister der Weihnacht" in einer liebevollen Inszenierung der Augsburger Puppenkiste. Frei nach Charles Dickens Buchvorlage begeistert das berühmte Augsburger Marionettentheater mit der Geschichte um den eigenbrötlerischen Geizhals Ebenezer Scrooge. Dieser bekommt am Weihnachtsabend unerwarteten Besuch, der Ebenezers Leben in nur einer Nacht durcheinander wirbelt. Tickets für das weihnachtliche Augsburger Puppenkiste Special, das u.a. an allen vier Adventswochenenden gezeigt wird, gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und auf www.cinemaxx.de/puppenkiste.



Bereits zum dritten Mal zeigt CinemaxX die bei Groß und Klein beliebte Augsburger Puppenkiste auf der großen Kinoleinwand. Präsentiert in bester CinemaxX Bild- und Soundqualität werden die aufwendig geschnitzten Figuren lebendig und erzählen die bewegende Geschichte von Ebenezer Scrooge, der seine Mitmenschen nicht ausstehen kann, seine Angestellten ausbeutet und nichts mehr verabscheut als Weihnachten. Doch dann bekommt er unerwarteten Besuch, der ihn ermahnt, seine Einstellung und sein Verhalten zu überdenken.



Tickets für das Weihnachts-Highlight für die ganze Familie mit den berühmten Marionetten der Augsburger Puppenkiste gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/puppenkiste oder in der CinemaxX App.



*An folgenden Tagen wird das Kino-Special "Geister der Weihnacht" gezeigt: So., 02.12.2018 Do., 06.12.2018 So., 09.12.2018 So., 16.12.2018 So., 23.12.2018 Mo., 24.12.2018



Im CinemaxX Augsburg: Sa., 01.12. bis So., 09.12.18 So., 16.12.2018 So., 23.12.2018 Mo., 24.12.2018



Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-SI-Centrum, Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wolfsburg, Würzburg und Wuppertal



OTS: CinemaxX Holdings GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9588.rss2



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Ingrid Breul-Husar Tel: 040 45 06 8 179 Mail: presse@cinemaxx.com