Bei fortgesetzter Trockenheit muss der Dünger- und Salzproduzenten K+S die Produktion womöglich schon bald wieder drosseln. Sollte der Wasserdurchfluss der Werra nicht steigen, wäre die Produktion in dem Verbundwerk nur bis Anfang Dezember ohne Einschränkungen möglich, erklärte K+S-Chef Burkhard Lohr am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Bereits im dritten Quartal hatte die Produktion an einzelnen Standorten teils für Wochen geruht. Das führte beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zu einer Belastung von rund 80 Millionen Euro. Auch daher senkte K+S den Jahresausblick bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal auf 570 bis 630 Millionen Euro. Erneute Stillstände im Werra-Werk sind dabei allerdings nicht berücksichtigt./mis/jha/

