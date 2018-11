Die Ausnahmeregelungen bei den US-Sanktionen gegen den Iran hatten zu dem Einbruch bei den Ölpreisen geführt.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach einer rasanten Talfahrt weiter stabilisiert. Am Morgen blieben die Notierungen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,23 US-Dollar. Das waren elf US-Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ...

