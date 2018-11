Hannover (www.anleihencheck.de) - Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland gaben den Bundesanleihen keinen großen Auftrieb, so die Analysten der Nord LB.Anders habe es bei den US-Anleihen ausgesehen. Diese hätten über alle Laufzeiten hinweg Kursgewinne verzeichnet.Die Konsumentenpreise in den USA seien im Oktober um 0,3% M/M gestiegen. Die Jahresrate habe auf 2,5% angezogen. Die Kernrate sei auf 2,1% Y/Y zurückgegangen. Eine weitere CPI-Veröffentlichung vor der FOMC-Sitzung am 19.12. werde es noch geben. Dennoch könne schon jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die FED noch einmal - dann zum 4. Mal - in diesem Jahr handeln werde. Im kommenden Jahr müssten aber die Faktoren Handelskonflikt, Zollanhebungen, Stimmungslage, Ölpreis und Inflationsrate beobachtet werden. Außerdem steige mit jedem Zinsschritt die Wahrscheinlichkeit für einen konjunkturellen Einbruch, für den die FED letztlich nicht verantwortlich sein wolle. (15.11.2018/alc/a/a) ...

