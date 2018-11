Wien (www.anleihencheck.de) - Die Brexit-Vereinbarung wird mehrheitlich vom Kabinett von Theresa May mitgetragen, womit nun die nächste - wohl weitaus höhere Hürde ansteht: Die Zustimmung des Parlaments, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die vorliegende Lösung regele unter anderem die weitere Vorgehensweise. Nach dem formalen Austritt aus der EU am 29. März bleibe das Vereinigte Königreich (UK) in der Zollunion und im Binnenmarkt. Diese Überganslösung solle bis Ende 2020 durch einen noch auszuhandelnden Freihandelsvertrag abgelöst werden. Sollte dies bis dahin nicht gelingen, könne im beiderseitigen Einvernehmen die Übergangslösung verlängert werden oder das Vereinigte Königreich bleibe zumindest in der Zollunion (Back-Stop). Auf dem ersten Blick erscheine den Analysten der Raiffeisen Bank International AG, dass der wirtschaftliche Kollateralschaden des Brexit für beide Seiten minimiert worden sei (auf Kosten von politischen Forderungen von Brexit-Hardliner). ...

