Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im dritten Quartal die Markterwartungen um ungefähr 2 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rückenwind verbesserter Marktbedingungen sowohl bei Salz und Düngemitteln sei in großen Teilen zunichte gemacht worden von wetterbedingten Produktionsausständen und höheren Kosten für die Abfallentsorgung. Nach der Prognosesenkung liege der Ausblick nun in etwa auf Augenhöhe mit den Markterwartungen./tih/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-15/11:12

ISIN: DE000KSAG888