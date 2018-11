Hamburg (ots) - Heute ist er ein umjubelter Designer, als Schüler jedoch wurde Jean Paul Gaultier für sein Talent bestraft. Darüber spricht er diese Woche in GALA (Heft 47/2018, ab morgen im Handel): "Ich muss ungefähr neun gewesen sein, als ich im Fernsehen zum ersten Mal eine Varietéshow sah. Die Federn, die Netzstrümpfe ... Ich fand das alles so aufregend, dass ich am nächsten Tag in der Schule eine Tänzerin gezeichnet habe." Doch das kam bei der Lehrerin gar nicht gut an: "Sie klebte mir den Zettel auf den Rücken, um mich mit dieser Bloßstellung zu bestrafen."



Tatsächliche fühlte er sich an diesem Tag allerdings erstmals von seinen Mitschülern geliebt: "Ich war damals ein Außenseiter, weil ich nicht gut Fußball spielen konnte. Aber an diesem Tag war ich plötzlich ein Star! Alle Kinder wollten eine Zeichnung von mir."



