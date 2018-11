Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Cancom nach Quartalszahlen von 52 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sei nun vorsichtiger geworden und habe die Schätzungen für den IT-Dienstleister angepasst, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne die Knappheit an Prozessoren von Intel den Umsatz und die Profitabilität belasten./bek/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005419105