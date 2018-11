GBC AG: 53 Gesellschaften präsentieren sich am 11. & 12. Dezember 2018 auf der 26. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: 53 Gesellschaften präsentieren sich am 11. & 12. Dezember 2018 auf der 26. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz 15.11.2018 / 11:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 11. & 12. Dezember 2018 findet die 26. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr 53 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich vorzustellen. Wie gewohnt werden Sie die Kanzleien Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB und Pinsent Masons Germany LLP als Rechtspartner der MKK weiterhin in ihren Talks zu aktuellen Themen informieren. Sie können sich bis spätestens 30. November 2018 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen unter www.mkk-konferenz.de anmelden. Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,- EUR (zzgl. MwSt) Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 15.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 746429 15.11.2018 ISIN + AXC0160 2018-11-15/11:24