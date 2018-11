Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien insgesamt wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Überrascht habe unterdessen der Rückgang der Margen unter 30 Prozent in der Region EMEA. Der erhöhte Ausblick sei dagegen zu erwarten gewesen./mf/gl Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-11-15/11:39

ISIN: IE00BZ12WP82