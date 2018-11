Goldman Sachs erwirbt eine Beteiligung an TBM, einem japanischen Start-up, das für seine innovative und grüne Technologie zur Papier- und Bioplastikherstellung aus Kalkstein bekannt ist. Die beiden Parteien bestätigten den Deal am Donnerstag gegenüber "Bloomberg News". TBM, dass Visitenkarten, Poster, Kataloge, Papier, Aufkleber und Bioplastik aus Kalkstein herstellt, will insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...