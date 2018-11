Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Mit soliden Ergebnissen habe der Konsumgüterhersteller sowohl seine als auch die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts gestiegener Logistikkosten vor allem in den USA und eines sehr harten Wettbewerbs im Konsumgütergeschäft seien die Zahlen "okay"./bek/ajx Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-11-15/11:45

ISIN: DE0006048432