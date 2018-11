Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Schaeffler von 13,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er gehe in seinem Hauptszenario für das erste Quartal 2019 von einer weiteren Schwäche des Automarktes in China aus, schrieb Analyst Raghav Gupta-Chaudhary in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Da der dortige Markt für Autozulieferer besonders attraktiv sei, dürfte dies weiter am Gewinn der Branchenunternehmen zehren./tih/gl Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHA0159