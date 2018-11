Leagold Mining Corp. gab gestern die Ergebnisse für das dritte Quartal des Jahres bekannt. Diese beinhalten die finanziellen und operativen Daten der Los-Filos-Mine in Mexiko und der Minen RDM, Fazenda und Pilar in Brasilien.



Es geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Nettogewinn von 14,9 Millionen Dollar oder 0,05 Dollar je Aktie verzeichnete. Die Goldproduktion der oben genannten Minen betrug insgesamt 93.269 Unzen Gold. Des Weiteren konnten im dritten Quartal 91.733 Unzen des gelben Edelmetalls verkauft werden; der Umsatz belief sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 111,3 Millionen Dollar.



Zum 30. September 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 47 Millionen Dollar.



