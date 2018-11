Brexit-Deal steht in Großbritannien auf der Kippe. Das lässt die Märkte nicht kalt. Börsen und Pfund geraten unter Druck.

Die Hoffnungen der Anleger auf eine Brexit-Einigung sind am Donnerstag schnell wieder zunichte gemacht worden. Dem Fortschritt in London folgte der Rückschlag: nachdem das britische Kabinett am Mittwochabend grünes Licht für den EU-Ausstiegsvertrag erteilt hatte, traten Brexit-Minister Dominic Raab, Nordirland-Minister Shailesh Vara und Arbeitsministerin Esther McVey am Donnerstag aus Protest zurück.

Das Pfund Sterling ging daraufhin in die Knie und fiel um 1,7 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 1,2775 Dollar. Am Aktienmarkt rutschten Dax und EuroStoxx ins Minus: am Vormittag notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 11.379 Punkten, sein europäisches Pendant lag 0,4 Prozent im Minus bei 3191 Zählern.

Vor allem der Rücktritt Raabs ist nach Ansicht von Marktbeobachtern ein herber Schlag für Premierministerin Theresa May. "Der Brexit-Deal ist nach Raabs Rückzug eine Totgeburt und das könnte das Ende ...

