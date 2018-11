Hamburg (ots) -



Heute erscheint erstmals ein Sonderheft von BARBARA, dem Frauenmagazin von und mit Barbara Schöneberger. Das Magazin widmet sich ausschließlich dem Thema "Weihnachten". Die Leserinnen feiern mit Barbara Schöneberger ein pompöses Weihnachtsfest: In hochwertiger, opulenter Ausführung ist das X-MAS-Special auch optisch ein Blickfang. Tipps für eine festliche Tischdekoration (mit wenig Aufwand Eindruck schinden), Plätzchenrezepte für Angeber und Anfänger, News, Trends und unkonventionelle und nützliche Ideen zum Fest der Liebe stehen für die Leserinnen bereit.



Barbara Schöneberger, Editor-at-Large: "Ich habe da einen Tipp gegen weihnachtliche Spannungen in der Sippe, klappt bei mir super: Ich stelle meinen eigenen Geschmack in vielen Punkten hintenan. Locker bleiben, nicht immer den eigenen Weihnachtskopf durchsetzen. Wenn jemand keine Würstel mit Kartoffelsalat am Heiligen Abend will: Kein Problem, dann kriegt er halt was anderes kredenzt. Und wenn es Himbeereis mit grünem Wackelpudding ist."



Das BARBARA-Sonderheft "X-MAS" ist sechs Wochen im Handel, erscheint in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren und kostet 7,90 Euro.



