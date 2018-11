Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag leichte Verluste. Nachdem sich der Markt bereits Hoffnungen auf einen doch noch geordneten Austritt Grossbritanniens aus der EU gemacht hatte, ist nun der britische Brexit-Minister aus Protest gegen die Pläne von Premierministerin Theresa May von seinem Amt zurückgetreten. Auch die Arbeitsministerin trat kurze Zeit später zurück, und britische Medien rechnen mit weiteren Rücktritten von Politikern in diesen Tagen, etwa des Handelsministers oder der Entwicklungshilfeministerin.

"Was in einer Stunde möglich erscheint, ist wenige Stunden später schon wieder hinfällig", kommentiert ein Marktbeobachter am Donnerstag die Verhandlungen. Im Brexit gelte es jetzt, ein drohendes Chaos abzuwenden. Die britische Regierung hatte am Mittwochabend den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der EU gebilligt, dem noch das Parlament zustimmen muss. Auch die Verhärtung der Fronten zwischen Rom und Brüssel im Streit um den italienischen Haushalt verunsichert die Investoren weiterhin. Am Nachmittag stehen noch verschiedene wichtige Konjunkturdaten aus der USA an.

Der hiesige Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 10.55 Uhr 0,16 Prozent auf 8'917,20 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,36 Prozent auf 1'387,79 Zähler ab und der breite Swiss Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...