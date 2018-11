Der amerikanische Finanzkonzern SunTrust Banks, Inc. (ISIN: US8679141031, NYSE: STI), wird eine Quartalsdividende von 50 US-Cents je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 17. September 2018 (Record day: 31. August 2018). Im August 2018 erfolgte eine Anhebung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (40 US-Cents). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 2,00 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim ...

