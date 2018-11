Paris (www.anleihencheck.de) - Die Marktkorrektur im Oktober war bemerkenswert, da sie nicht von einem bestimmten Ereignis ausgelöst wurde, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management."Stattdessen führte ein Rückgang des Gesamtumfelds zu einem plötzlichen starken Einbruch der Marktstimmung", sage Benjamin Melman, Leiter Asset Allocation und Sovereign Debt bei Edmond de Rothschild Asset Management, in seinem jüngsten Kommentar. Hierzu führe er folgende vier Faktoren an: Der bisherige Renditeanstieg langlaufender US-Anleihen, die sinkende Liquidität der großen Zentralbanken, die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China und die Ergebnisse der US-Unternehmen im dritten Quartal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...