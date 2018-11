Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Schlussendlich hätten die schwachen deutschen BIP-Daten sowie die weitere Eskalation im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU, der erneut steigende Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen zur Folge gehabt habe, für einen leichten Rückgang der Renditen gesorgt. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten jeweils einen Basispunkt niedriger als am Vortag mit 0,40% beziehungsweise -0,19% rentiert. ...

