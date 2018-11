Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Earth Exploration Fund UI (ISIN DE000A0J3UF6/ WKN A0J3UF) wurde am 9. Oktober 2006 aufgelegt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH.Für das Sondervermögen sollten schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es sei dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl/Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. ...

