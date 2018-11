Linz (www.aktiencheck.de) - Der Brexit-Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, könnte für diejenigen, die für einen Austritt aus der EU gestimmt haben, ein fauler Kompromiss werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Vorerst keine eigene Außenhandelspolitik durch den Verbleib in der Zollunion und keine "harte" irische Grenze, sowie Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln seien nur einige Punkte die Großbritannien stärker als erwartet, an die EU binden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...