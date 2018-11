Die startup300 AG, Betreiber eines Ecosystems für Startups, hat Kurs Richtung Wiener Börse gesetzt. Angesteuerter Koordinatenpunkt ist der direct market plus, der im Jänner 2019 starten soll "Unser klares Ziel ist es, so rasch wie möglich in diesem Segment zu listen. Wir bereiten uns seit Monaten auf den Schritt Richtung Kapitalmarkt vor. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen", sagt Michael Eisler, Vorstand der startup300 AG, im Börse Social Magazine. Mittlerer, einstelliger Millionenumsatz nach nur eineinhalb Jahren. Die Wurzeln der noch jungen Firmengeschichte der startup300 AG liegen in einem Business Angel-Netzwerk, das seit 2016 in rund 40 Startups investiert hat. 2017 begann der Aufbau eines Innovations-Ecosystems, in dem Gründer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...