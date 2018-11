(shareribs.com) London 15.11.2018 - Die Ölpreise bleiben weiterhin auf einem geringen Niveau, zeigen am Donnerstag aber eine leichte Stabilisierung. Laut API sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche wieder kräftig gestiegen. Das private American Petroleum Institute teilte am Mittwochabend mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 8,8 Mio. Barrel gestiegen ...

