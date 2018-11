Die Wall Street dürfte am Donnerstag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 tritt vorbörslich auf der Stelle. Im Fokus stehen die nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wieder aufgenommenen Handelsgespräche. Zudem rücken die sich überschlagenden Ereignisse in Großbritannien rund um den Brexit in den Blick.

Konjunkturseitig steht u.a. die Veröffentlichung der US-Importpreise für Oktober an. Ökonomen erwarten hier eine Erhöhung um 0,2 Prozent nach zuvor 0,5 Prozent. Veröffentlicht werden auch Oktober-Daten zum Einzelhandelsumsatz. Prognostiziert wird ein Anstieg um 0,5 Prozent nach 0,1 Prozent im September. Zudem werden der Empire State Manufacturing und Philadelphia-Fed-Index für November bekanntgegeben sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Unter den Einzelwerten legen Cisco Systems vorbörslich 5,6 Prozent zu. Der Netzwerkausrüster hat das erste Geschäftsquartal mit einem weiteren Umsatzanstieg abgeschlossen, gestützt von guten Geschäften im Softwarebereich. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer Fortsetzung dieses Trends.

Payment Data Systems hat gut aufgenommene Drittquartalszahlen vorgelegt. Die Aktie des Bezahldienstleisters wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch legte sie aber um 4,8 Prozent zu. Nicht erfreut war der Markt hingegen von den Zweitquartalszahlen von NetApp. Auch das Papier des Datenspeicherspezialisten wird noch nicht gehandelt, nachbörslich büßte sie 6,3 Prozent ein.

Wingtop hatte mitgeteilt, eine mit Krediten finanzierte Sonderdividende auszahlen zu wollen. Im Handel nach der Schlussglocke zeigte die Aktie der Restaurantkette keine Kursbewegungen.

November 15, 2018

