Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Aktie habe trotz starker Zahlen für das dritte Quartal zuletzt geschwächelt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einziger Schwachpunkt in dem Zahlenwerk sei die Entwicklung der freien Mittel gewesen, was aber vorübergehender Natur sein sollte. Das Unternehmen sei unverändert gut positioniert, um von dem Trend zur Digitalisierung von Zahlungssystemen zu profitieren./mf/bek Datum der Analyse: 15.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-11-15/12:37

ISIN: DE0007472060