CORK, IRLAND, Nov. 15, 2018bekannt. Bei 8MAN handelt es sich um ein Unternehmen für Access Rights Management (ARM)-Lösungen. Seine Technologie passt zum SolarWinds-Modell, einfach zu bedienende Produkte anzubieten, die auf die Bedürfnisse von Technikexperten zugeschnitten sind. Die Übernahme von 8MAN und seiner Technologie- und Entwicklungsabteilung führte zu dieser Produktveröffentlichung, die für SolarWinds einen weiteren Meilenstein darstellt. Das Ziel ist es, Technikexperten leistungsstarke Software an die Hand zu geben, die sie für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der IT-Verwaltung benötigen.

"SolarWinds tut wieder das, was wir seit fast 20 Jahren tun - Lücken in der Lösungspalette für unsere Kunden zu erkennen und dann daran zu arbeiten, diese Lücke mit einer einfach zu bedienenden und erschwinglichen Lösung zu schließen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, die täglichen Herausforderungen der IT-Verwaltung zu bewältigen - und stellen sicher, dass unsere Produkte so konzipiert sind, dass sie funktionieren, wie Technikexperten es erwarten. Wir verstehen die einzigartige Herausforderung, die Sicherheit bedeutet - und viele Unternehmen konzentrieren sich in erster Linie auf externe Bedrohungen", sagt Kevin Thompson, CEO von SolarWinds. "Wir haben Produkte, die unseren Kunden bei diesen externen Bedrohungen helfen: Threat Monitor, Patch Manager, Backupund Log & Event Manager. Aber nicht alle Bedrohungen kommen von außen. SolarWinds ARM ergänzt unser Portfolio, indem es IT-Experten ermöglicht, Benutzerzugriffsrechte für ihre Systemen, Daten und Dateien zentral bereitzustellen, zu entziehen, zu verwalten und zu prüfen sowie gleichzeitig die Gefahr von internen Bedrohungen zu minimieren. Die Übernahme von 8MAN gibt uns die Möglichkeit, die Entwicklungs- und Technologiekompetenz des Unternehmens auf dem deutschen Markt und darüber hinaus zu nutzen. So können wir ein weiteres neues Produkt in unser Portfolio aufnehmen. Wir lassen Preise und Pakete von 8MAN in unsere Markteinführungsstrategie einfließen, die sich auf die Bereitstellung leistungsstarker, benutzerfreundlicher und skalierbarer Produkte konzentrier. Somit geben wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre IT-Umgebungen effizient und kostengünstig zu schützen."

Das neue Sicherheitssoftwareprodukt SolarWinds ARM ist ein Tool zur Verwaltung von Zugriffsrechten, das IT- und Sicherheitsadministratoren dabei unterstützt, Benutzerberechtigungen zu verwalten, die Einhaltung von Richtlinien zu verbessern, die Benutzerbereitstellung zu automatisieren und sich gleichzeitig vor böswilligem Missbrauch von innen zu schützen. Mit automatisierter Benutzerzugriffsbereitstellung, Richtlinienanalyse und -berichterstellung, Compliance-Berichterstellung und -Warnung sowie Produktivitäts- und Prozessverbesserungen zielt SolarWinds darauf ab, den Alltag von IT- und Sicherheitsadministratoren einfacher und effizienter zu gestalten. SolarWinds ARM wurde entwickelt, um Unternehmen jeder Größe den ersten Schritt zu erleichtern und ihnen zu helfen, ihr Wissen über Sicherheit auszubauen, ihre Glaubwürdigkeit zu stärken sowie gleichzeitig ihre Systeme, Daten und Dateien an der Quelle zu schützen.

"8MAN freut sich, Teil der SolarWinds-Familie zu sein. Dieser Schritt war Teil unseres strategischen Plans und ermöglicht es uns, die nächste Stufe der Sicherheitsinnovation zu erreichen", erläutert Stephan Brack, CEO von 8MAN. "Wir haben eine Lösung entwickelt, die Experten für den IT-Betrieb und Sicherheitsadministratoren helfen soll, die Sicherheit zu verbessern, indem sie den Benutzerzugriff verwaltet, Compliance nachweist und zeitaufwändige Aufgaben wie die Benutzerzugriffsbereitstellung automatisiert. Ihre Technologiekompetenz und das wachsende Sicherheitsportfolio machen SolarWinds zum perfekten Partner, um unser Produkt weltweit zu vermarkten."

Kontakt zu SolarWinds

THWACK (https://thwack.solarwinds.com/welcome?CMP=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_X_TXT-X-20180710_X_X_X-X)

Twitter (https://twitter.com/solarwinds?CMP=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_X_TXT-X-20180710_X_X_X-X)

Facebook (https://www.facebook.com/SolarWinds/?CMP=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_X_TXT-X-20180710_X_X_X-X)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/solarwinds/?CMP=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_X_TXT-X-20180710_X_X_X-X)

SWIproducts

Über SolarWinds

SolarWinds, können wir Produkte entwickeln, die bekannten Herausforderungen im IT-Management begegnen, und die von Technikexperten gewünschten Lösungen bereitstellen. Dieser Schwerpunkt auf den Benutzer und unser Engagement für Spitzenleistungen in der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT machten SolarWinds zum weltweit führenden Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen. Mehr dazu finden Sie heute auf www.solarwinds.com.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2018 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.