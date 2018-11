Lange waren Geldmarktfonds ideal, um Liquidität gut verzinst zu parken, doch in Zeiten der Nullzinsen gerieten sie in Vergessenheit. Inzwischen bieten einige dank Zinswende in den USA wieder attraktive Renditen.

Seit die US-Notenbank Fed begonnen hat den Leitzins des Landes peu à peu anzuheben, steigen selbst die Renditen der von den meisten Investoren lange verschmähten Geldmarktfonds wieder auf akzeptable Niveaus. Zwischen Dezember 2008 und Dezember 2015 verharrte der US-Leitzins auf einem minimalen Level von 0,25 Prozent. Seit Ende 2016 zieht er fast gleichmäßig alle Vierteljahre um 0,25 Prozentpunkte an. Inzwischen notiert das wichtigste nordamerikanische Zinsbarometer wieder bei 2,25 Prozent.

Als Folge davon kletterte beispielsweise auch die durchschnittliche Verzinsung von zehnjährigen US-Staatsanleihen von etwa 1,4 Prozent Mitte 2016 auf aktuell 3,24 Prozent. Und das eröffnete gewieften Managern von entsprechend aufgestellten Geldmarktfonds neue Möglichkeiten, ihren Investments - durch ansprechende Ergebnisse unterlegt - für Anleger attraktive Renditechancen einzuimpfen.

Wem es in der Euro-Zone Spaß macht, dabei zuzuschauen, wie sein Geld jeden Tag ein bisschen weniger wird, legt es unter das berühmte Kopfkissen oder zahlt es auf ein gutes altes Sparbuch mit gesetzlicher Kündigung ein. Klar, bei einem "Investment" mit einer Verzinsung von Null oder knapp darüber nagt die allgegenwärtige Inflation an der realen Kaufkraft, sein Vermögen wird allmählich kleiner. Gleiches ...

