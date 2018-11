BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie kann sich über das ausgehandelte Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien noch nicht freuen. "Beim Brexit gibt es keine Entwarnung. Für Erleichterung ist es zu früh", trat BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Donnerstag auf die Euphorie-Bremse. Die Lage im Vereinigten Königreich sei beunruhigend. "Die Ratifizierung des auf den ersten Blick vernünftigen Verhandlungsergebnisses zwischen Brüssel und London ist sehr unsicher", erklärte Lang.

Lang forderte die Abgeordneten im Vereinigten Königreich auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. "Ein harter Brexit wäre desaströs. Er brächte in Europa Zehntausende von Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beiden Seiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten", erklärte er. Auch für die Zeit nach einem möglichen Übergang seien in London wichtige politische Entscheidungen über den Brexit zu treffen. "Unsere Unternehmen müssen sich weiterhin auf einen chaotischen Austritt vorbereiten."

Lang wies darauf hin, dass eine detaillierte Bewertung des Verhandlungstextes noch nicht vorliege. Sichtbar sei bereits jetzt, dass vielen Bedenken aus der Wirtschaft Rechnung getragen werde. "Dazu gehört ein möglichst reibungsloser Austausch von Waren und Dienstleistungen während der Übergangsphase", erklärte Lang und betonte: "Für unsere Unternehmen ist diese Übergangsfrist unverzichtbar". Erst dadurch könnten sich die Unternehmen auf die vielfältigen Änderungen des Rechtsrahmens für die Zeit danach einstellen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 06:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.