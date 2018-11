Die adesso AG hat für das dritte Quartal erneut gute Zahlen vorgelegt und liegt damit nach Einschätzung von SMC-Research auf Kurs, um die eigene Prognose für dieses Jahr zu übertreffen. Auch für die nächsten Jahre sieht der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski unverändert gute Perspektiven und erwartet die Fortsetzung des jahrelangen Wachstumskurses.

adesso besteche Quartal für Quartal mit überzeugenden Zahlen und habe auch zwischen Juli und September ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine überproportionale Gewinnsteigerung erzielt. In Summe der ersten neun Monate seien damit der Umsatz nun 17 Prozent und das EBIT um mehr als die Hälfte gewachsen. Damit habe der IT-Dienstleister bereits per Ende September einen Großteil der diesjährigen Prognose erzielt, weswegen SMC-Research ein Übertreffen der unternehmenseigenen Guidance als sehr wahrscheinlich bezeichnet.

Dementsprechend rechnen die Analysten im Rahmen ihres Modells mit Werten oberhalb der Prognose und sehen auf dieser Basis den fairen Wert bei 73,80 Euro. Auch im Hinblick auf die nächsten Jahre liefere adesso ein überzeugendes Bild. Mit der starken Marktstellung in den adressierten Branchen profitiere das Unternehmen von der dort fortschreitenden Digitalisierung, gleichzeitig verbreitern die vielfältigen Wachstumsinitiativen nach Einschätzung von SMC-Research die Wachstumsgrundlagen um weitere Technologien, Anwendungen und Zielbranchen. Aktuell gewinne das Thema Internationalisierung an Gewicht, mit dem adesso sowohl das günstigere Arbeitskräftepotenzial in Ländern wie Bulgarien oder der Türkei erschließe und andererseits in Märkten wie Spanien oder Niederlande expandiere, die hohes Potenzial in adesso-Schwerpunktbranchen wie Banking oder Versicherungen bieten.

Insgesamt zeigt sich SMC-Research davon überzeugt, dass die langjährige Erfolgsgeschichte von adesso noch lange nicht zu Ende sei, weswegen das Urteil "Buy" bestätigt wird.

